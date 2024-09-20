Протягом 15 років Ізраїль планував і реалізовував операцію з підриву пейджерів у Лівані, використовуючи підставні компанії, деякі співробітники яких навіть не здогадувалися про справжню мету своєї діяльності.

Про це повідомив телеканал ABC із посиланням на джерела в американській розвідці.

Однією з таких компаній була BAC Consulting, зареєстрована в Будапешті, яка нібито виготовляла пейджери під брендом тайванської компанії Gold Apollo.

Проте представник угорського уряду запевнив, що цих пристроїв в Угорщині не було, а BAC Consulting виконувала лише роль “торговельного посередника” і не здійснювала жодних дій на території країни.

За інформацією The New York Times, у пейджери вбудовували 1-2 грами вибухівки та дистанційний перемикач.

Джерела ABC повідомили, що Центральне розвідувальне управління США вважає такі операції надто небезпечними для мирних громадян і відмовляється від подібної тактики.