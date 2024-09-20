Про це повідомив телеканал ABC із посиланням на джерела в американській розвідці.
Однією з таких компаній була BAC Consulting, зареєстрована в Будапешті, яка нібито виготовляла пейджери під брендом тайванської компанії Gold Apollo.
Проте представник угорського уряду запевнив, що цих пристроїв в Угорщині не було, а BAC Consulting виконувала лише роль “торговельного посередника” і не здійснювала жодних дій на території країни.
За інформацією The New York Times, у пейджери вбудовували 1-2 грами вибухівки та дистанційний перемикач.
Джерела ABC повідомили, що Центральне розвідувальне управління США вважає такі операції надто небезпечними для мирних громадян і відмовляється від подібної тактики.
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