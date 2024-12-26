Російський танкер Pioneer, що перевозить вантаж скрапленого природного газу (СПГ) із санкційного заводу Arctic LNG 2, після понад чотирьох місяців безрезультатного пошуку покупців повернувся до Далекого Сходу Росії. Судно, яке намагалося уникнути санкційних обмежень США, зараз розвантажується на плавучу установку зберігання Koryak у Камчатці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з даними відстеження суден, танкер пришвартувався до установки Koryak у четвер. Газ планують зберігати там до моменту, поки не знайдеться клієнт, готовий придбати його, попри ризик санкцій.

“Танкер Pioneer був помічений на супутникових знімках під час завантаження першого вантажу на Arctic LNG 2 на початку серпня — попри спроби приховати це через спотворені дані про місцезнаходження — але з того часу провів понад чотири місяці в пошуках клієнта”, – йдеться у повідомленні.

Завод Arctic LNG 2, танкер Pioneer і плавуча установка Koryak перебувають під санкціями США. Ситуація демонструє складнощі, з якими стикається Росія, намагаючись реалізувати плани щодо триразового збільшення експорту СПГ до 2030 року.

Незважаючи на те, що з Arctic LNG 2 було відправлено декілька партій, усі вони здійснювалися так званим “тіньовим флотом” і жодна не досягла іноземних портів. Потенційні покупці уникають ризику санкцій з боку США.

Через нестачу покупців і суден, здатних працювати в умовах льодового покриву, Arctic LNG 2 був змушений тимчасово зупинити виробництво у жовтні. У відповідь на це Росія прискорила будівництво криголамних танкерів, перший із яких наразі проходить випробування на воді.

На запит про коментар щодо ситуації компанія Novatek PJSC, яка очолює проєкт Arctic LNG 2, поки не відповіла.