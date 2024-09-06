Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
“З низкою країн вже в активній комунікації щодо можливостей фінансування нашої, української зброї, ракет, дронів”, — йдеться у повідомленні.
За його словами, це відкриває нові можливості для спільного розвитку оборонного потенціалу. І що найважливіше — посилює наш фронт.
Умєров наголосив, що українські далекобійні дрони вже демонструють свою ефективність, що відзначають і союзники країни.
Яку допомогу отримала чи отримає наша держава за результатами 24-го засідання у форматі “Рамштайн”:
- США оголосили виділення чергового пакета військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійдуть критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини M2 Bradley та ракети для Himars;
- Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них, що значно посилить можливості України у повітряних операціях. Крім того, новий пакет допомоги включає тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та пів сотні “швидких”, що допоможе забезпечити медичні потреби на полі бою; також країна взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми “Flit”. На 5-річний термін підготовки пілотів і технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів;
- Великобританія передасть 650 легких багатоцільових ракет (LMM) на суму 162 мільйони фунтів, що значно зміцнить можливості у протиповітряній обороні;
- Нідерланди нададуть ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро. Ця допомога дозволить суттєво посилити обороноздатність військово-повітряних сил;
- Швеція приєдналася до коаліції з розмінування, підписавши Меморандум про Взаєморозуміння та зобов’язавшись внести 5 мільйонів євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій;
- Іспанія відправить батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок;
- підписання Положення Коаліції морських спроможностей (КМС). Лідерство ділять тут Британія і Норвегія.
“Цього року Україна робить особливий акцент на “морській обороні”. Ми вже відкинули ворожі російські кораблі від берегів кримського півострова. Разом із союзниками продовжуємо втілювати “Стратегією морської безпеки”. Зміцнюємо позиції на всіх фронтах завдяки міжнародній підтримці та героїзму наших військових. Разом наближаємо мир і безпеку в Європі”, – підсумував Умєров.