Є велика зацікавленість з боку партнерів та союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“З низкою країн вже в активній комунікації щодо можливостей фінансування нашої, української зброї, ракет, дронів”, — йдеться у повідомленні.

За його словами, це відкриває нові можливості для спільного розвитку оборонного потенціалу. І що найважливіше — посилює наш фронт.

Умєров наголосив, що українські далекобійні дрони вже демонструють свою ефективність, що відзначають і союзники країни.

Яку допомогу отримала чи отримає наша держава за результатами 24-го засідання у форматі “Рамштайн”:

США оголосили виділення чергового пакета військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійдуть критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини M2 Bradley та ракети для Himars;

оголосили виділення чергового пакета військової допомоги на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійдуть критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини M2 Bradley та ракети для Himars; Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них, що значно посилить можливості України у повітряних операціях. Крім того, новий пакет допомоги включає тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та пів сотні “швидких”, що допоможе забезпечити медичні потреби на полі бою; також країна взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми “Flit”. На 5-річний термін підготовки пілотів і технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів;

надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них, що значно посилить можливості України у повітряних операціях. Крім того, новий пакет допомоги включає тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та пів сотні “швидких”, що допоможе забезпечити медичні потреби на полі бою; також країна взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми “Flit”. На 5-річний термін підготовки пілотів і технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів; Великобританія передасть 650 легких багатоцільових ракет (LMM) на суму 162 мільйони фунтів, що значно зміцнить можливості у протиповітряній обороні;

передасть 650 легких багатоцільових ракет (LMM) на суму 162 мільйони фунтів, що значно зміцнить можливості у протиповітряній обороні; Нідерланди нададуть ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро. Ця допомога дозволить суттєво посилити обороноздатність військово-повітряних сил;

нададуть ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро. Ця допомога дозволить суттєво посилити обороноздатність військово-повітряних сил; Швеція приєдналася до коаліції з розмінування, підписавши Меморандум про Взаєморозуміння та зобов’язавшись внести 5 мільйонів євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій;

приєдналася до коаліції з розмінування, підписавши Меморандум про Взаєморозуміння та зобов’язавшись внести 5 мільйонів євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій; Іспанія відправить батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок;

відправить батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок; підписання Положення Коаліції морських спроможностей (КМС). Лідерство ділять тут Британія і Норвегія.