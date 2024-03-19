Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що коаліція країн-партнерів під час 20-го засідання у форматі «Рамштайн» продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні. Зокрема, союзники пообіцяли надати боєприпаси та ракети протиповітряної оборони.
Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.
“Дуже велика кількість країн заявила про пакети допомоги, в які входять боєприпаси – 155 мм, 152 мм, 105 мм – та інші. Українська сторона вдячна партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять амуніцію, необхідну для наших військових”, – зазначено у заяві Міноборони.
Іншим важливим пунктом порядку денного зустрічі стала ППО. Партнери запевнили в подальшому наданні більшої кількості ракет для наших систем протиповітряної оборони.
Як наголосив Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус:
“Небо над Україною – належить українцям. Тому наше спільне завдання – забезпечити перевагу України в повітрі“.
У цьому контексті учасники були поінформовані, що заходи з підготовки F-16 йдуть чітко за планом. Україна активно працює з усіма залученими країнами: США, Данією, Бельгією, Нідерландами, Румунією та іншими партнерами.
Дрони – ще одне важливе питання зустрічі. До дронової коаліції приєдналися декілька нових країн та зробили внески. Перші результати цієї коаліції – конкретні дрони, які очікують в Україні в кінці березня. Коаліція опрацьовує можливість інвестування в українських виробників дронів.
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