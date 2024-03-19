"Боєприпаси – те, чого критично потребують наші воїни. Вони будуть!" - міністр оборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що коаліція країн-партнерів під час 20-го засідання у форматі «Рамштайн» продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні. Зокрема, союзники пообіцяли надати боєприпаси та ракети протиповітряної оборони.

Про це Рустем Умєров повідомив у Facebook.

“Дуже велика кількість країн заявила про пакети допомоги, в які входять боєприпаси – 155 мм, 152 мм, 105 мм – та інші. Українська сторона вдячна партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять амуніцію, необхідну для наших військових”, – зазначено у заяві Міноборони.

Іншим важливим пунктом порядку денного зустрічі стала ППО. Партнери запевнили в подальшому наданні більшої кількості ракет для наших систем протиповітряної оборони.

Як наголосив Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус:

“Небо над Україною – належить українцям. Тому наше спільне завдання – забезпечити перевагу України в повітрі“.

У цьому контексті учасники були поінформовані, що заходи з підготовки F-16 йдуть чітко за планом. Україна активно працює з усіма залученими країнами: США, Данією, Бельгією, Нідерландами, Румунією та іншими партнерами.

Дрони – ще одне важливе питання зустрічі. До дронової коаліції приєдналися декілька нових країн та зробили внески. Перші результати цієї коаліції – конкретні дрони, які очікують в Україні в кінці березня. Коаліція опрацьовує можливість інвестування в українських виробників дронів.