Девід Кемерон, голова МЗС Великої Британії, заявив про те, що найкраща інвестиція у безпеку Європи – це безпека України.
Про це він сказав у відеозверненні, знятому біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.
Кемерон наголосив, що Британія не лише активно підтримує Україну в дипломатичному, економічному, військовому плані, але й робить це найшвидше.
Зокрема, першість Британії була у постачанні зброї Києву після початку вторгнення Росії в Україну, у підписанні безпекової угоди та оголошенні багаторічного пакета військової допомоги у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів, зазначив Кемерон.
«Це важливо, тому що Україна потребує допомоги зараз. Вони діяли блискуче на Чорному морі, потопивши так багато Чорноморського флоту Путіна. Однак існують виклики на землі, і вони мають відповісти на ці виклики», – сказав він.
Очільник британського МЗС також розповів, що швидка передача допомоги Україні дає Британії можливість сказати іншим країнам: «Ми взяли на себе ці багаторічні зобов’язання. Ви теж маєте взяти на себе такі багаторічні зобов’язання».
За словами Кемерона, якщо партнери дадуть відсіч Путіну, пануватиме мир, Україна відновить свій суверенітет, а НАТО, Європа та Британія будуть сильнішими. Однак за іншим сценарієм, згідно з яким союзники не нададуть Україні достатньої підтримки, а Путін переможе, «ми будемо жити у набагато більш ненадійному, нестабільному та небезпечному світі», – сказав він.
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