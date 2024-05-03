Глава МЗС Великої Британії Девід Кемерон розповів про важливість підтримки України та закликав інші країни активно допомагати нашій державі.

Девід Кемерон, голова МЗС Великої Британії, заявив про те, що найкраща інвестиція у безпеку Європи – це безпека України.

Про це він сказав у відеозверненні, знятому біля Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

Кемерон наголосив, що Британія не лише активно підтримує Україну в дипломатичному, економічному, військовому плані, але й робить це найшвидше.

Зокрема, першість Британії була у постачанні зброї Києву після початку вторгнення Росії в Україну, у підписанні безпекової угоди та оголошенні багаторічного пакета військової допомоги у розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів, зазначив Кемерон.

«Це важливо, тому що Україна потребує допомоги зараз. Вони діяли блискуче на Чорному морі, потопивши так багато Чорноморського флоту Путіна. Однак існують виклики на землі, і вони мають відповісти на ці виклики», – сказав він.

Очільник британського МЗС також розповів, що швидка передача допомоги Україні дає Британії можливість сказати іншим країнам: «Ми взяли на себе ці багаторічні зобов’язання. Ви теж маєте взяти на себе такі багаторічні зобов’язання».

За словами Кемерона, якщо партнери дадуть відсіч Путіну, пануватиме мир, Україна відновить свій суверенітет, а НАТО, Європа та Британія будуть сильнішими. Однак за іншим сценарієм, згідно з яким союзники не нададуть Україні достатньої підтримки, а Путін переможе, «ми будемо жити у набагато більш ненадійному, нестабільному та небезпечному світі», – сказав він.