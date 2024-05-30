“Уряд ухвалив відповідний проєкт угоди між країнами. Це кошти в межах нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані в наш державний бюджет”, — йдеться у повідомленні.

Також Кабінет міністрів підтримав рішення щодо залучення до 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти спрямують на кредитування малого і середнього бізнесу.

Прем’єр-міністр нагадав, що цьогоріч Україна вже отримала 11,8 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. Це, зокрема, кошти МВФ, кошти Євросоюзу за програмою Ukraine Facility, кошти інших партнерів: Японії, Канади, Великої Британії.