Про це свідчать дані останнього опитування “Євробарометр”.

В опитуванні зазначено, що більшість європейців (87%) підтримують надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни, а 71% згодні з введенням економічних санкцій проти Росії. 68% респондентів висловлюють підтримку фінансової допомоги Україні.

Шість з десяти схвалюють надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, а 58% згодні з тим, щоб ЄС фінансував закупівлю та постачання військового обладнання в Україну.

Війна в Україні продовжує вважатися найважливішим питанням на рівні ЄС (31%) з 15 пунктів (далі йдуть імміграція (28%) і міжнародна ситуація (22%)), в той час як 76% європейських респондентів згодні з тим, що вторгнення Росії в Україну є загрозою для безпеки ЄС.