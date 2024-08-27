Про це Стубб сказав у своїй промові на Днях послів, що проходять у Гельсінкі.

Президент Фінляндії наголосив, що Україна займає ключове місце у зовнішній політиці та політиці безпеки Фінляндії. Виступаючи у Гельсінках, він підкреслив, що війна, розв’язана Росією, триває вже довго, але підтримка України повинна залишатися незмінною.

Стубб зазначив, що перемога України у війні та досягнення справедливого і тривалого миру, до якого прагне Україна, є важливими для захисту спільних цінностей та інтересів. Він застеріг, що успіх Росії у цій війні призвів би до тривалої нестабільності в Європі, а наслідки цього відчули б на глобальному рівні.

Президент також звернув увагу на те, що відносини між Фінляндією та Росією змінилися, але в майбутньому доведеться знайти спосіб співіснування з сусідом. Він підкреслив, що Фінляндія не будує свою зовнішню та безпекову політику виключно з огляду на Росію і що повернення до минулого неможливе. Стубб висловив надію, що в майбутньому країна-агресор житиме так, щоб не створювати загрози своїм сусідам.