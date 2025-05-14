З травня 2025 року курсанти українських військових вишів отримали підвищене грошове забезпечення. Міністерство оборони України повідомило, що це стало можливим завдяки урядовій постанові №455, ініційованій оборонним відомством, яка набула чинності з 1 березня 2025 року. Таким чином, курсанти отримають підвищені виплати за березень та квітень.

У відомстві пояснили, що підвищення виплат відбулося завдяки встановленню нових тарифних коефіцієнтів до посадових окладів, а також наданню надбавок, зокрема за успішність на екзаменах. Фінансування цих змін здійснюється за рахунок державного бюджету.

Раніше курсанти отримували грошове забезпечення в межах від 2 880 грн до 3 145 грн на місяць. Тепер мінімальна сума становить близько 8 000 грн, а максимальна – для випускників, які мають відмінні оцінки або проходять стажування, досягає 20 100 грн.

Директор департаменту соціального забезпечення Міноборони Сергій Галімський зазначив, що це рішення є частиною державної політики, спрямованої на забезпечення соціального захисту курсантів та стимулювання молоді до здобуття військової освіти.

Також у Міністерстві нагадали, що відповідно до закону України «Про військовий обов’язок та військову службу», курсанти вищих військових навчальних закладів є військовослужбовцями. Це означає, що вони отримують повне державне забезпечення та користуються всіма правами і соціальними гарантіями.

Серед цих гарантій – безкоштовне навчання, забезпечення житлом і харчуванням, медичне обслуговування, щорічні канікулярні відпустки та інші соціальні пільги, передбачені для військовослужбовців.

12 травня Міністерство оборони повідомило про включення дев’яти українських військових навчальних закладів до Європейського коледжу безпеки та оборони (ESDC).

З 1 травня НАТО розпочало інституційний аудит українських військових вишів, що підпорядковуються Міноборони. Якщо результати будуть позитивними, це стане важливим кроком до визнання українських військових дипломів у країнах Альянсу.