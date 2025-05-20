Дмитро Пєсков, речник Кремля, повідомив, що наразі немає жодних термінів для підготовки меморандуму про мир та припинення вогню між Росією та Україною. Він підкреслив, що обидві сторони очікують “складні контакти” для вироблення єдиного тексту документа. Цю інформацію оприлюднило російське державне агентство.

Пєсков зазначив, що хоча всі прагнуть досягти результату якомога швидше, “диявол криється в деталях”, що ускладнює процес. Він також додав, що з обох сторін, як російської, так і української, очікується підготовка проєктів документів для подальшого обміну.

Крім того, представник Кремля повідомив, що наразі немає конкретних рішень щодо місця проведення двосторонніх контактів. Раніше помічник президента Росії Юрій Ушаков зазначив, що питання термінів для можливого припинення вогню не обговорювалося під час розмови між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.

Путін, після завершення бесіди з Трампом, висловив думку, що “припинення вогню з Україною можливе лише після досягнення відповідних домовленостей”, проте не уточнив, про які саме домовленості йдеться.

Він також розповів про можливий меморандум між Росією та Україною, який може включати питання припинення вогню та принципи врегулювання конфлікту, і висловив готовність працювати над цим документом, хоча деталі залишилися невідомими.

Путін підкреслив, що переговори у Стамбулі свідчать про те, що “сторони на правильному шляху”. Водночас президент України Володимир Зеленський зазначив, що якщо російська сторона запропонує якісь меморандуми, це не залишиться таємницею. Він вважає, що такий документ міг би стати основою для подальшої “мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору”.