17 травня Дмитро Пєсков, речник Кремля, заявив, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним можлива лише за умови досягнення певних домовленостей між делегаціями обох країн. За його словами, така зустріч стане результатом попередньої роботи та узгодження конкретних питань.

Пєсков також зазначив, що Росія і Україна активно працюють над обміном умов для припинення вогню, і цей процес триває. Він підкреслив, що переговори між сторонами проходять у закритому режимі, що свідчить про серйозність намірів обох країн.

Коментуючи подальші кроки у переговорах, Пєсков вказав на важливість виконання вже досягнутих угод. Він також запевнив, що зміни у складі російської делегації не плануються, і робота продовжиться в тому ж форматі, що й раніше.

Крім того, Пєсков акцентував увагу на важливості кандидатури підписанта з української сторони під час підписання документів, що є ключовим моментом для Росії.

Щодо можливих контактів між Путіним і колишнім президентом США Дональдом Трампом, Пєсков повідомив, що Кремль надасть інформацію, якщо обидва лідери вирішать провести телефонну розмову. Наразі ж після переговорів у Стамбулі не було жодних контактів між Росією та США.

Ця інформація продовжує розвиватися, і нові деталі можуть з’явитися найближчим часом.