Пілот Олексій Месь був збитий через через дискоординацію між підрозділами.

Про це повідомляє народна депутатка у Facebook.

За інформацією Безуглої, збиття F-16 українського пілота Олексія “Moonfish” Меся відбулось через роботу зенітно-ракетного комплексу Patriot внаслідок дискоординації між підрозділами. У звітах зазначено, що пілот «не впорався з керуванням». Цей інцидент стався під час однієї з наймасштабніших повітряних атак росіян 26 серпня.

«Війна є війна, такі епізоди можливі. Але культура брехні в Командування Повітряних Сил ЗСУ /Air Force Command of UA Armed Forces, як і в інших вищих військових штабах, призводить до того, що система управління військовими рішеннями не покращується на основі правдивої, послідовно зібраної аналітики, а погіршується і навіть колапсує, як це відбувається на Покровському напрямку. І жоден з генералів не покараний. Генерал Олещук залишається на посаді», — повідомляє депутатка в пості.

Нагадуємо, що Генштаб підтвердив втрату літака F-16, який було збито під час масованого обстрілу РФ.