Про це йдеться на сайті “Урядового порталу”.

“Важливо, що йдеться не лише про отримання категорії “D”, а також про бажання та можливість працевлаштуватися водійками автобусів”, – зазначено у повідомленні.

У Міністерстві розвитку громад та територій наголосили, що ключовою метою проєкту є створення нових робочих місць для жінок у сфері пасажирських перевезень, подолання стереотипів щодо транспортних професій та інтеграція жінок у гендерно незбалансовані професії.

Участь у проєкті передбачає:

  • безоплатне навчання для жінок, які прагнуть опанувати професію водійки автобуса;
  • гарантоване працевлаштування після успішного закінчення навчання, що відповідає сучасним стандартам дотримання прав жінок;
  • менторську підтримку від фахівців транспортної галузі, які допоможуть адаптуватися на новому робочому місці;
  • професійну підготовку відповідно до вимог європейських стандартів та реформування пасажирського транспорту в Україні.

Зазначається, що цей проєкт розрахований на жінок віком від 21 до 65 років, які:

  • проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях або в місті Київ;
  • мають водійське посвідчення однієї з категорій, зокрема “B”, “C”, “CE” або “D1”, та практичний стаж водіння від трьох років;
  • готові навчатися як онлайн, так і офлайн;
  • мають бажання перекваліфікуватися та опанувати нову професію.

Важливою умовою участі у проєкті є обов’язкове працевлаштування після завершення навчання. Для участі у відборі необхідно заповнити анкету за посиланням.