Відбір до пілотного проєкту із підготовки жінок-водійок автобусів відтепер триватиме у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях та у місті Київ. Для охочих опанувати нову професію до 17 січня 2025 року відкрита можливість подання заявок.

Про це йдеться на сайті “Урядового порталу”.

“Важливо, що йдеться не лише про отримання категорії “D”, а також про бажання та можливість працевлаштуватися водійками автобусів”, – зазначено у повідомленні.

У Міністерстві розвитку громад та територій наголосили, що ключовою метою проєкту є створення нових робочих місць для жінок у сфері пасажирських перевезень, подолання стереотипів щодо транспортних професій та інтеграція жінок у гендерно незбалансовані професії.

Участь у проєкті передбачає:

безоплатне навчання для жінок, які прагнуть опанувати професію водійки автобуса;

гарантоване працевлаштування після успішного закінчення навчання, що відповідає сучасним стандартам дотримання прав жінок;

менторську підтримку від фахівців транспортної галузі, які допоможуть адаптуватися на новому робочому місці;

професійну підготовку відповідно до вимог європейських стандартів та реформування пасажирського транспорту в Україні.

Зазначається, що цей проєкт розрахований на жінок віком від 21 до 65 років, які:

проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях або в місті Київ;

мають водійське посвідчення однієї з категорій, зокрема “B”, “C”, “CE” або “D1”, та практичний стаж водіння від трьох років;

готові навчатися як онлайн, так і офлайн;

мають бажання перекваліфікуватися та опанувати нову професію.

Важливою умовою участі у проєкті є обов’язкове працевлаштування після завершення навчання. Для участі у відборі необхідно заповнити анкету за посиланням.