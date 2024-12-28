Про це йдеться на сайті “Урядового порталу”.
“Важливо, що йдеться не лише про отримання категорії “D”, а також про бажання та можливість працевлаштуватися водійками автобусів”, – зазначено у повідомленні.
У Міністерстві розвитку громад та територій наголосили, що ключовою метою проєкту є створення нових робочих місць для жінок у сфері пасажирських перевезень, подолання стереотипів щодо транспортних професій та інтеграція жінок у гендерно незбалансовані професії.
Участь у проєкті передбачає:
- безоплатне навчання для жінок, які прагнуть опанувати професію водійки автобуса;
- гарантоване працевлаштування після успішного закінчення навчання, що відповідає сучасним стандартам дотримання прав жінок;
- менторську підтримку від фахівців транспортної галузі, які допоможуть адаптуватися на новому робочому місці;
- професійну підготовку відповідно до вимог європейських стандартів та реформування пасажирського транспорту в Україні.
Зазначається, що цей проєкт розрахований на жінок віком від 21 до 65 років, які:
- проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях або в місті Київ;
- мають водійське посвідчення однієї з категорій, зокрема “B”, “C”, “CE” або “D1”, та практичний стаж водіння від трьох років;
- готові навчатися як онлайн, так і офлайн;
- мають бажання перекваліфікуватися та опанувати нову професію.
Важливою умовою участі у проєкті є обов’язкове працевлаштування після завершення навчання. Для участі у відборі необхідно заповнити анкету за посиланням.
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