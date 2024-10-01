Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання Героя України пілоту Андрію Пільщикову, відомому під позивним Джус, який загинув влітку 2023 року.

Про це йдеться в указі президента.

Звання Героя України Джус отримав за проявлену особисту мужність, героїзм у боротьбі за державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також за самовіддане служіння українському народу.

25 серпня 2023 року, напередодні Дня авіації, поблизу села Сінгури Житомирського району Житомирської області сталася авіакатастрофа за участю двох навчально-бойових літаків L-39. Унаслідок зіткнення загинули всі троє пілотів, серед яких був відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації з позивним Джус.

Державне бюро розслідувань наразі встановлює обставини катастрофи. Розглядаються версії про технічні несправності, помилки пілотів, а також можливі порушення при організації польотів. Профільні фахівці детально досліджують інформацію з «чорних скриньок».

Першочергово інцидент кваліфіковано за статтею 416 Кримінального кодексу України — порушення правил польотів або їх підготовки.