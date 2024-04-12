Про це заступник міністра внутрішніх справ України наголосив за підсумками зустрічей з керівництвом Японського агенства міжнародного співробітництва (JICA). Українська делегація обговорила подальші кроки розвитку співпраці у сфері протимінної діяльності.
Йдеться у повідомленні МВС України.
“До кінця цього року Україна отримає від Уряду Японії та JICA 14 машин механізованого розмінування, решту 8 — до квітня наступного року. 12 з них виробництва NIKKEN, ще 10 — іншого японського виробника”, – зауважили у відомстві.
Також українська делегація відвідала у префектурі Яманаші виробництво машин механізованого розмінування NIKKEN та тренінговий центр для операторів спецтранспорту.
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