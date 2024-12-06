Про це повідомив львівський дослідник, професор УКУ Богдан Шумилович.
Прощання з Михайлом Французовим, одним із найвизначніших митців Львова, відбудеться у п’ятницю, 6 грудня, о 13:00 в каплиці на території лікарні на вулиці Орлика, 6. Причини смерті не розголошуються.
Життя та творчість Михайла Французова
Михайло Французов народився у 1956 році у Львові. Він був частиною творчої групи фотографів “Вежа”, яка з’явилася в 1970-х роках і стала одним з важливих явищ у львівському мистецькому середовищі. У своїх роботах Французов часто порушував теми, що виходили за рамки соцреалізму, і неодноразово стикався з критикою за свою творчість.
Французов також став важливою фігурою у “колі Аксініна”, знімав портрети львівської богеми кінця 1980-х та 1990-х років. Багато з цих фотографій були втрачені, оскільки митець не вважав їх мистецькими творами.
Цього року, 4 вересня, Михайло Французов пережив страшну втрату: внаслідок ракетної атаки Росії на Львів загинула його донька Євгенія Базилевич і три онучки — Ярина, Дарина та Емілія.
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