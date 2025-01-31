Ввечері 30 січня на 64-му році життя після важкої хвороби помер заслужений артист України Станіслав Колокольніков.

Про це повідомили у театрі “Колесо”, де він працював понад 30 років.

Станіслав Колокольніков народився в Києві та здобув освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва ім. І. К. Карпенка-Карого.

Він працював у кількох українських театрах, зокрема в Черкаському академічному музично-драматичному театрі ім. Т. Г. Шевченка, в експериментальному театрі-студії Володимира Пилипенка, театрах “Браво”, “Магія” та “Драм-Антре”.

Понад 30 років Станіслав Колокольніков був провідним актором Київського академічного театру “Колесо”, де втілив на сцені майже 30 образів у виставах за творами Педро Кальдерона де ла Барки, Панаса Саксаганського, Петера Хандке, Фелікса Міттерера, Іва Жаміака, Фрідріха Дюрренматта, Роланда Шіммельпфенніґа, Олени Пчілки, Агати Крісті, Софокла, Жана-Батіста Мольєра, Миколи Куліша, Жана Ануя, Миколи Янчука, Артура Шніцлера, Ярослава Стельмаха та інших авторів.

Також Колокольніков зіграв понад 10 ролей у фільмах.

“Приголомшливий актор, який мав власний характерний і неповторний стиль. Станіславу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру”, – пишуть про колегу у театрі “Колесо”.

Відомо, що митець останні роки важко хворів.