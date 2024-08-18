Про це повідомив губернатор Ростовської області.
18 серпня в Ростовській області Росії сталася пожежа на нафтовому об’єкті, яку агресор пов’язує з ударами безпілотників.
Голубєв повідомив про нібито “відбиті атаки” дронів у регіоні, зазначивши, що уламки впали на промислові склади в Пролетарську, що призвело до загоряння дизпалива.
Він також уточнив, що гасіння пожежі було призупинено через повторну атаку БПЛА.
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