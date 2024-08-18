В Пролетарську внаслідок падіння уламків сталося загоряння дизпалива на промислових складах.

Про це повідомив губернатор Ростовської області.

18 серпня в Ростовській області Росії сталася пожежа на нафтовому об’єкті, яку агресор пов’язує з ударами безпілотників.

Голубєв повідомив про нібито “відбиті атаки” дронів у регіоні, зазначивши, що уламки впали на промислові склади в Пролетарську, що призвело до загоряння дизпалива.

Він також уточнив, що гасіння пожежі було призупинено через повторну атаку БПЛА.