У 2014 році після Майдану журналіст Денис Бігус висловлював підтримку Тетяні Монтян на тлі наближення виборів.

У своєму пості від 24 жовтня 2024 року Бігус зазначив, що знайомий з Монтян з 2003-2004 року і за цей час чув як її прихильників, так і критиків.

Незважаючи на різноманітні думки про неї, Бігус підкреслив, що для нього “за” однозначно перевищує “проти”.

“Так, вас від неї може просто нудити. Мене від таблеток нудить. А що робити? Закрив очі і випив. Ось і вважайте, що Монтян — неприємні ліки. Так, неприємні. Але без ліків і померти недовго”, — писав журналіст.

Зазначимо, що у 2014 році, під час подій на Майдані, Денис Бігус створив волонтерський проєкт “Канцелярська сотня”. Після втечі експрезидента України Віктора Януковича та спроби приховати документи, що могли б підтвердити його причетність до численних злочинів, волонтери “Канцелярської сотні” почали відновлювати знищену документацію.

Що відомо про Тетяну Монтян

Тетяна Монтян працювала адвокатом у Київській міській колегії адвокатів, зосередивши свою діяльність переважно на кримінальних справах.

Під час Революції гідності 2014 року Тетяна Монтян виступала проти повалення Януковича, називаючи події на Майдані “олігархічним заколотом” і самих протестувальників “майдаунами”. Нову владу, що виникла після Євромайдану, вона охарактеризувала як “хунтята”.

Монтян неодноразово незаконно перетинала державний кордон України, зокрема в квітні 2015 року та в липні 2018 року, коли через закритий пункт пропуску на АР Крим вона потрапила на окуповану територію.

Пропагандистку внесли до бази сайту “Миротворець”.

12 серпня 2016 року на кордоні з Польщею митники Монтян та її чоловіка не пропустили до Євросоюзу.

“Скоро прийде Росія, і вас усіх повішать на телеграфних стовпах. І я буду цьому дуже рада. Так вам і треба, скотам”, — тоді сказала Тетяна.