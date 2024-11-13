У своєму пості від 24 жовтня 2024 року Бігус зазначив, що знайомий з Монтян з 2003-2004 року і за цей час чув як її прихильників, так і критиків.

Незважаючи на різноманітні думки про неї, Бігус підкреслив, що для нього “за” однозначно перевищує “проти”.

“Так, вас від неї може просто нудити. Мене від таблеток нудить. А що робити? Закрив очі і випив. Ось і вважайте, що Монтян — неприємні ліки. Так, неприємні. Але без ліків і померти недовго”, — писав журналіст.

Зазначимо, що у 2014 році, під час подій на Майдані, Денис Бігус створив волонтерський проєкт “Канцелярська сотня”. Після втечі експрезидента України Віктора Януковича та спроби приховати документи, що могли б підтвердити його причетність до численних злочинів, волонтери “Канцелярської сотні” почали відновлювати знищену документацію.

Що відомо про Тетяну Монтян

Тетяна Монтян працювала адвокатом у Київській міській колегії адвокатів, зосередивши свою діяльність переважно на кримінальних справах.

Під час Революції гідності 2014 року Тетяна Монтян виступала проти повалення Януковича, називаючи події на Майдані “олігархічним заколотом” і самих протестувальників “майдаунами”. Нову владу, що виникла після Євромайдану, вона охарактеризувала як “хунтята”.

Монтян неодноразово незаконно перетинала державний кордон України, зокрема в квітні 2015 року та в липні 2018 року, коли через закритий пункт пропуску на АР Крим вона потрапила на окуповану територію.

Пропагандистку внесли до бази сайту “Миротворець”.

12 серпня 2016 року на кордоні з Польщею митники Монтян та її чоловіка не пропустили до Євросоюзу.

“Скоро прийде Росія, і вас усіх повішать на телеграфних стовпах. І я буду цьому дуже рада. Так вам і треба, скотам”, — тоді сказала Тетяна.

У жовтні 2024 року Офіс генпрокурора повідомив, що Тетяна Монтян була позбавлена права здійснювати адвокатську діяльність в Україні.

Ще в березні 2023 року до суду було направлено обвинувальний акт стосовно Монтян.

Її звинувачують у публічних закликах до насильницької зміни або повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади, зміни територіальних меж та державного кордону, публічному запереченні агресії Російської Федерації, а також у виправдовуванні війни. За версією слідства, з березня 2022 року Монтян регулярно з’являлася на пропагандистських каналах.