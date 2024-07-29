Про це повідомила прессекретарка прокуратури Києва Ірина Винокурова в коментарі “Укрінформу”.
За її словами, Колесо огляду перевіряється в межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).
Як зазначила прессекретарка, поліція запросила всі необхідні документи для перевірки атракціону.
Вона також зауважила, що провадження є фактовим, адже без нього правоохоронці не можуть провести перевірку.
Окрім цього, “Укрінформ” зателефонував за номером, що вказаний на сайті атракціону Колесо огляду. Відповіла жінка Аліна. Вона представилась дружиною власника атракціону, який є громадянином Франції, Луї Тутена.
За словами жінки, вони надали поліції дозвільні документи для діяльності атракціону.
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