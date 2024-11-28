Масований обстріл Херсона російськими військами призвів до значних пошкоджень енергетичної інфраструктури. У місті може не бути електроенергії протягом кількох днів.

Про це повідомляє начальник МВА Роман Мрочко.

Він зазначив, що фахівці працюють над відновленням електропостачання, але ситуація залишається складною.

“За найгіршим сценарієм, відновлення світла може зайняти кілька діб. Робимо все можливе, щоб заживити місто якомога швидше”, – пояснив він.

Через обмеження з енергопостачанням у місті запровадили графік подачі води: з 6:00 до 8:00 та з 17:00 до 20:00. Разом із тим, ранком 29 листопада планується заживлення об’єктів критичної інфраструктури, що має забезпечити стабільну подачу води, газу та тепла для населення. За інформацією МВА, газопостачання в місті наразі функціонує без перебоїв.

Херсон також звернувся за підтримкою до сусідньої Миколаївської області. Організовано доставку питної води у різні райони міста, а мешканці будинків без газу зможуть отримати гарячі обіди завдяки волонтерам.

МВА запевняє, що вживаються всі можливі заходи для підтримки життєзабезпечення міста в умовах відсутності електрики.