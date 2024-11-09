Відколи результати екзит-полів в США почали вказувати на друге президентство Дональда Трампа, багато американців замислились над переїздом за кордон, оскільки відчувають загрозу демократії в країні.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що кількість пошукових запитів Google за запитом “переїхати до Канади” зросла на 1270% за 24 години після закриття виборчих дільниць на Східному узбережжі США. Подібні пошукові запити про переїзд до Нової Зеландії зросли майже на 2000%, а запити щодо Австралії – на 820%.

Стверджується, що 7 листопада на сайті імміграційної служби Нової Зеландії було зареєстровано близько 25 тисяч нових користувачів із США, тоді як того ж дня роком раніше кількість реєстрацій становила 1 500.

Раптовий ентузіазм щодо еміграції було відзначено і після перемоги Дональда Трампа у 2016 році. При цьому видання заявляє, що цього разу його президентство “може ще більше поглибити суперечки між демократами та республіканцями з питань расової та гендерної політики, освіти та репродуктивних прав”.

Нагадаємо, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп повертається до Білого дому після чотирирічної перерви. Він здобув переконливу перемогу на президентських виборах у США, забезпечивши собі 277 голосів виборчої колегії та перевищивши необхідний поріг у 270 голосів.