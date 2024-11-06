Олександр Грановський, колишній депутат Блоку Петра Порошенка, постійно перебуває в епіцентрі скандалів та звинувачень у корупційних схемах. Згідно з матеріалами розслідувань, Грановський неодноразово ставав фігурантом кримінальних справ і підозрювався у створенні та організації корупційних схем.

У Вікіпедії з анонімної ІР-адреси до сторінки Олександра Грановського почали вносити зміни, які мають характер вибілювання. Особливо змінилася сторінка “Скандали”.

Було:

Стало:

Тепер сторінка носить назву “Критика”, а велика кількість посилання на розслідування корупційних скандалів Грановського зникли.

Міжнародний розшук і звинувачення у справі Одеського припортового заводу

Одне з найгучніших звинувачень стосувалося його участі в організації корупційних схем навколо Одеського припортового заводу (ОПЗ). У жовтні 2022 року Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) оголосили Грановського в розшук.

За версією слідства, він керував схемою, за якою завод продавав мінеральні добрива за заниженими цінами певній компанії, яка потім перепродавала товар за ринковими цінами. Ця схема діяла впродовж 2015 року і завдала заводу збитків на понад 93 мільйони гривень.

У грудні 2022 року Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заочно арештував Грановського. Проте, у серпні 2024 року ВАКС скасував підозру, що спричинило багато дискусій серед громадськості та експертів, які продовжують стверджувати про можливу причетність Грановського до цієї корупційної схеми.

Інші скандали

Грановський також отримав негативну славу через звинувачення з боку Міхеїла Саакашвілі, екс-голови Одеської обласної адміністрації. Саакашвілі заявляв, що Грановський разом з Ігорем Кононенком був причетний до спроби позбавлення українського громадянства політичних опонентів за вказівкою тодішнього президента Петра Порошенка.

Додатково Грановського підозрювали в організації “піраміди” голосування в парламенті за підтримки ключових рішень на користь Порошенка. Олександр Онищенко, колишній депутат, публічно звинуватив Грановського у маніпулюванні голосами депутатів за фінансову винагороду, однак сам Грановський ці звинувачення заперечував.

Небезкоштовна охорона СБУ

Ще одним контроверсійним моментом став факт безкоштовного користування Грановським послугами охорони Служби безпеки України (СБУ) з липня 2015 року. Попри те, що сам депутат заявляв, ніби ця охорона була надана йому через його статус свідка у кримінальній справі, громадськість і журналісти ставлять під сумнів правомірність такої підтримки від державного органу.

Спроби реабілітації репутації

Після численних скандалів Грановський намагається виправити свій імідж, у тому числі через виправлення інформації на сторінках Вікіпедії. Незважаючи на всі спроби поліпшити свій публічний образ, Грановський залишається однією з найбільш спірних фігур сучасної української політики.

Нагадаю, раніше Олександр Грановський разом з своїм партнером Андрієм Адамовським був фігурантом нашого розслідування, про закупку для армії продуктів харчування по завищеним цінам.