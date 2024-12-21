Про це повідомляє міністерство культури та стратегічних комунікацій.

За його інформацією, зараз для запобігання подальшій руйнації будівлі встановлюється тимчасове опорядження, що допоможе підтримувати оптимальний температурний режим усередині споруди. Ці дії спрямовані на захист фасадів і внутрішніх приміщень від зовнішніх впливів, поки триватимуть підготовчі роботи для продовження реставрації.

Днями унаслідок ворожого ракетного удару по Києву вибуховою хвилею пошкоджено фасадне вітражне скло на вікнах, а також вежі костелу

Заплановано виготовлення нових скляних елементів центральної вітражної композиції, яка була зруйнована під час обстрілу, після завершення складання акту щодо втрат і пошкоджень та затвердження переліку відповідних дій з ремонту комплексу споруд. Відновлення здійснюватиметься на основі автентичних креслень і записів у паспорті реставрації об’єкта. Вітражі будуть виготовлені із сучасних матеріалів, які відповідають викликам сьогодення, що максимально розкриватимуть задум авторів 1899–1909 років.

Здійснені радянською владою протягом 1979–1981 років реставраційні роботи з реконструкцією внутрішніх приміщень, змінили призначення споруди, адаптувавши її для концертної діяльності. Відповідно, було замінено конструктивні та декоративні елементи, а скло центральної вітражної композиції — на посередній варіант.

Наразі Миколаївський костел залишається одним із символів архітектурного силуету Києва та культурної спадщини України вцілому.