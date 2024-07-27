З такою заявою на полях першого щорічного міжнародного Конгресу з військової медицини та ментального здоров’я “Воїн: життя, здоров’я, боєздатність” виступила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, повідомляє Інтерфакс.

“У нас дуже високий відсоток якісної реабілітації, повернення в стрій. Це відзначають і західні партнери, ті країни, які ніколи не мали такого досвіду, такої війни, як у нас. Це понад 75% поранених. Вони після поранення різного ступеня тяжкості”, — сказала Калмикова.

За її словами, на сьогодні майже в кожному закладі охорони здоров’я є мультидиспліціональні команди (фахівці, які надають послуги реабілітації) і є реабілітація.

“Як тільки починається лікування, одразу починається реабілітація. Це не те, що відбувається потім. І реабілітація зараз впроваджена в усіх закладах – як у цивільних, так і у військових”,— пояснила вона.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання офіцерського звання українським лікарям, які не закінчували військову кафедру. Відповідну заяву глава держави зробив 27 липня, у День медичного працівника України, на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоровʼя в Києві.