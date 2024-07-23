Колишній президент США Дональд Трамп випереджає лише на 2% чинну віцепрезидентку Камалу Гарріс у передвиборчій кампанії за крісло глави Білого дому після рішення президента Джо Байдена вийти з перегонів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на перше опитування Morning Consult, що було проведене після рішення Байдена у неділю.

За колишнього президента Дональда Трампа готові проголосувати 47% американців, а за Гарріс – 45%, різниця знаходиться у межах похибки.

Водночас цей результат є покращенням для Демократичної партії порівняно з відставанням Байдена від Трампа у 6% – до його рішення про вихід із президентських перегонів.

Зазначається, що протягом декількох місяців опитування щодо можливої пари Гарріс-Трамп, показували, що вона поступалася Байдену проти Трампа на декілька відсотків.

Проте ця динаміка почала змінюватися після невдалої участі Байдена в дебатах проти Трампа наприкінці червня.

На початку липня Гарріс показала кращі результати в опитуванні, ніж Байден, у можливій парі проти Трампа, а саме на 1,6% краще в середньому.