Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на перше опитування Morning Consult, що було проведене після рішення Байдена у неділю.
За колишнього президента Дональда Трампа готові проголосувати 47% американців, а за Гарріс – 45%, різниця знаходиться у межах похибки.
Водночас цей результат є покращенням для Демократичної партії порівняно з відставанням Байдена від Трампа у 6% – до його рішення про вихід із президентських перегонів.
Зазначається, що протягом декількох місяців опитування щодо можливої пари Гарріс-Трамп, показували, що вона поступалася Байдену проти Трампа на декілька відсотків.
Проте ця динаміка почала змінюватися після невдалої участі Байдена в дебатах проти Трампа наприкінці червня.
На початку липня Гарріс показала кращі результати в опитуванні, ніж Байден, у можливій парі проти Трампа, а саме на 1,6% краще в середньому.
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