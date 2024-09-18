Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Ще двоє цивільних мешканців Харкова звернулися до медиків після вчорашнього обстрілу міста. Тож постраждалих тепер девʼятеро, серед них четверо наші рятівники, що були поранені у день свого професійного свята“, — йдеться у повідомленні.