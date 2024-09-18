Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
“Ще двоє цивільних мешканців Харкова звернулися до медиків після вчорашнього обстрілу міста. Тож постраждалих тепер девʼятеро, серед них четверо наші рятівники, що були поранені у день свого професійного свята“, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора російська армія вдарила КАБами по Київському району Харкова. Одне з влучань у місті — по відкритій території.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначав, що одне влучання КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торгового центру.
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