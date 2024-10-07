Після розслідування редакції "Межа" щодо статків прокурора Максима Гришина, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя чиновника.

Про це йдеться у листі від НАЗК у відповідь на повідомлення Межі.

Зазначається, що на підставі відомостей з нашого журналістського розслідування, НАЗК розглянуло звернення. Йдеться про ймовірне порушення Гришиним антикорупційного законодавства.

Нагадаємо, що у фокус нашої редакції потрапив прокурор Максим Гришин, який в офісі Генпрокурора Андрія Костіна наглядає за дотриманням законів органами Бюро економічної безпеки.

У декларації Гришин твердить, що несе кочівний спосіб життя: не має житла, а проживає у членів своєї родини по черзі. Його родичі мають у своїй власності квартири в елітних житлових комплексах або заміські будинки. Окрім того, нині прокурор їздить на роботу на BMW Х5 2017 року за 950 000 гривень, при тому, що ринкова ціна вживаного авто – близько 40 тисяч доларів.

Детальніше щодо статків та власності прокурора дивіться на нашому YouTube-каналі.