Після розслідування журналістів про майно родини глави Антимонопольного комітету Павла Кириленка, він задекларував квартиру, яка згадувалася в ЗМІ.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

“Це 4-кімнатні апартаменти на 200 квадратних метрів у Києві вартістю 6,2 мільйона гривень, оформлені на 77-річну бабусю дружини Кириленка, де, як з’ясували «Схеми», сім’я мешкає щонайменше з 2020-го року”, — пише видання.

Раніше цю нерухомість Кириленко не вказував у декларації, в інтерв’ю він стверджував, що в цій квартирі не мешкав.

Нагадаємо, що 25 березня НАБУ та САП відкрили справу проти Павла Кириленка після виходу матеріалу «Схем» (Радіо Свобода).

Нова декларація за 2023 рік показує, що фактично Кириленко проживає в цій квартирі разом з родиною з 11 вересня 2023 року, що співпадає з датою призначення його на посаду голови АМКУ.

Однак він не зазначив у декларації автомобіль BMW X3, яким користувалася його дружина з 2022 по 2024 рік.