Голову Рівненського військкома, після гучного скандалу з непристойною поведінкою на робочому місці, повернули з фронту і направили до Ужгорода.

Про це повідомляє ТСН.ua, у розпорядженні якого з’явився відповідний документ про призначення.

Очільник рівненського ТЦК Олександр Ярмошевич вирішив піти на фронт після скандального відео, на якому видно, як він у робочому кабінеті цілується з колегами. Однак вже за кілька місяців після скандалу військкома відкликали з передової та спрямували до Ужгорода, де він буде формувати нову бригаду ЗСУ.

У квітні 2024 року в соцмережах з’явилося відео, де видно, як військком Олександр Ярмошевич цілується з підлеглою прямо у робочому кабінеті. Знімки отримали за допомогою таємного відеоспостереження. При цьому, дівчина була не одна, а згідно з відкритими джерелами, Ярмошевич має дружину та дитину. Тоді командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило, що починають службову перевірку.

Пізніше стало відомо, що Ярмошевич нібито особисто написав заяву про переміщення на фронт. Оперативне командування “Захід” на своїй сторінці у Facebook повідомило, що через суспільний резонанс офіцер написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обов’язків до однієї з бойових частин.

Однак сам військком у коментарі для ЗМІ зауважив, що “командування його просто злило”: