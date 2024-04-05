Після теракту, який стався 22 березня в концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області, Росія розпочала нову хвилю мобілізації етнічних меншин на війну проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Використовуючи масову страту людей у москві, росіяни з одного боку звинувачують Україну, а з іншого почали облави на вихідців з Центральної Азії. Заробітчанам пропонують укласти контракт зі зс рф, або погрожують депортацією”, — зазначається в повідомленні.

ЦНС зафіксував прибуття перших партій заробітчан з Азії на навчальні полігони вздовж кордону з Україною. Деякі “наївні” особи все ж таки укладають контракт у сподіванні повернутись живими.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 3 квітня заявив, що Росія планує мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців до 1 червня.