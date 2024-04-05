Про це повідомляє Центр національного спротиву.
“Використовуючи масову страту людей у москві, росіяни з одного боку звинувачують Україну, а з іншого почали облави на вихідців з Центральної Азії. Заробітчанам пропонують укласти контракт зі зс рф, або погрожують депортацією”, — зазначається в повідомленні.
ЦНС зафіксував прибуття перших партій заробітчан з Азії на навчальні полігони вздовж кордону з Україною. Деякі “наївні” особи все ж таки укладають контракт у сподіванні повернутись живими.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 3 квітня заявив, що Росія планує мобілізувати додатково 300 тисяч військовослужбовців до 1 червня.
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