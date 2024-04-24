США продовжать обговорення з українським урядом про довгострокову стратегію Києва у протидії російській агресії.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі.

“Путін вважає, що може тягнути час, тож маємо спробувати надолужити частину цього часу. Отже, щойно президент отримає законопроєкт на свій стіл та підпише його, ви побачите, що ми надамо ті можливості, які їм (Україні – ред.) найбільше потрібні зараз”, — зазначив Кірбі.

Крім того, Кірбі зазначив, що протягом літніх і осінніх місяців будуть проводитися діалоги для визначення стратегії України та адаптації наступних пакетів допомоги.

Також він підкреслив, що затримка ухвалення пакета допомоги Конгресом вплинула на ситуацію на полі бою, а також на безпеку мирних громадян.

“Коли росіяни запускають ці масові атаки із БПЛА та ракетами, вони чудово усвідомлюють, що українці зможуть збити лише частину з них, інші пройдуть”, — сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, що сьогодні Сенат США ухвалив безпековий законопроєкт, що передбачає надання Україні допомоги на суму понад 60 мільярдів доларів.