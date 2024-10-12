На популярній платформі онлайн-оголошень ОLX від учора з'явилося багато оголошень про продаж квитків на наступні концерти українського гурту «Океан Ельзи». Також є пропозиції й на концерти інших відомих гуртів.

Велика кількість оголошень про продаж квитків на концерт “Океану Ельзи” почала публікуватися на ОLX за кілька годин після інциденту в Києві.

Уже зранку у суботу, 12 жовтня, кількість опублікованих оголошень збільшилася. В наявності квитки за різною ціною – від 450 грн і до тисячі гривень та вище.

Нагадаємо, ввечері у п’ятницю, 11 жовтня, в київському Палаці спорту відбувся концерт гурту “Океан Ельзи”. Після його завершення на виході на відвідувачів чекали співробітники ТЦК та СП разом із патрульною поліцією. Вони проводили перевірку військово-облікових документів у військовозобов’язаних.

Зауважимо, що Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв надав схвальну оцінку перевіркам ТЦК та СП, які вони проводять у рамках публічних або масових заходів, а також у барах і ресторанах. Він наголосив на тому, що “вітає такі перевірки” й вважає, що вони мають бути “наскрізними й постійними”.