Про це пише CNBC із посиланням на джерела.
Чітл написала лист до працівників Секретної служби, у якому повідомила їм, що «у світлі останніх подій» «з важким серцем» вирішила піти у відставку.
«Почесна місія Секретної служби — захищати лідерів нашої країни та фінансову інфраструктуру. 13 липня ми не змогли виконати цю місію», — написала вона. Чітл додала, що бере на себе повну відповідальність за «прогалину в безпеці».
Як пише CNBC, за день до рішення про відставку, члени комітету Палати представників розкритикували Чітл через дії Секретної служби напередодні мітингу, де на Трампа скоїли замах.
Голова Комітету з нагляду і підзвітності Палати представників Джеймс Комер сказав, що відставка Чітл не скасовує вимогу комісії щодо «більшої підзвітності» Секретної служби. За його словами, потрібен повний аналіз того, як сталися збої в системі безпеки, щоб їх можна було запобігти надалі.
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