Директор Секретної служби США Кімберлі Чітл піде у відставку через те, що її служба не змогла запобігти замаху на кандидата в президенти Дональда Трампа.

Про це пише CNBC із посиланням на джерела.

Чітл написала лист до працівників Секретної служби, у якому повідомила їм, що «у світлі останніх подій» «з важким серцем» вирішила піти у відставку.

«Почесна місія Секретної служби — захищати лідерів нашої країни та фінансову інфраструктуру. 13 липня ми не змогли виконати цю місію», — написала вона. Чітл додала, що бере на себе повну відповідальність за «прогалину в безпеці».

Як пише CNBC, за день до рішення про відставку, члени комітету Палати представників розкритикували Чітл через дії Секретної служби напередодні мітингу, де на Трампа скоїли замах.

Голова Комітету з нагляду і підзвітності Палати представників Джеймс Комер сказав, що відставка Чітл не скасовує вимогу комісії щодо «більшої підзвітності» Секретної служби. За його словами, потрібен повний аналіз того, як сталися збої в системі безпеки, щоб їх можна було запобігти надалі.