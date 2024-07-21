Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на його заяву під час виступу у Мічигані.
“Сі написав мені прекрасну записку днями, коли почув про те, що сталося”, – заявив Трамп.
Він згадав про цей лист, коли обговорював свою економічну політику щодо Китаю під час свого президентства.
“Я дуже добре ладнав з президентом Сі”, – додав він.
Під час цього ж виступу Трамп заявив, що заявив “отримав кулю за демократію”.
13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45-го президента США Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.
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