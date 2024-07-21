45-й президент США Дональд Трамп заявив, що після замаху 13 липня президент Китаю Сі Цзіньпін написав йому "прекрасну" записку.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на його заяву під час виступу у Мічигані.

“Сі написав мені прекрасну записку днями, коли почув про те, що сталося”, – заявив Трамп.

Він згадав про цей лист, коли обговорював свою економічну політику щодо Китаю під час свого президентства.

“Я дуже добре ладнав з президентом Сі”, – додав він.

Під час цього ж виступу Трамп заявив, що заявив “отримав кулю за демократію”.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45-го президента США Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.