Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на його заяву під час виступу у Мічигані.

“Сі написав мені прекрасну записку днями, коли почув про те, що сталося”, – заявив Трамп.

Він згадав про цей лист, коли обговорював свою економічну політику щодо Китаю під час свого президентства.

“Я дуже добре ладнав з президентом Сі”, – додав він.

Під час цього ж виступу Трамп заявив, що заявив “отримав кулю за демократію”.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс. Перед замахом на 45-го президента США Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліціянт – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом.