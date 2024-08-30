Поліція Києва повідомила про підозру директору будівельної компанії, яка виконувала підряди для Київського метрополітену у 2022-2023 роках.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури і поліція.

Справу відкрили після виходу журналістського розслідування Bihus.Info про колишнього начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського та одеське ТОВ “КБ “Теплоенергоавтоматика”.

У 2020 році власницею компанії стала колишня прима-балерина Національної опери Тетяна Белецька, яку журналісти ідентифікували як тещу бізнес-партнера Брагінського.

Наприкінці 2022 року Київський метрополітен виплатив Теплоенергоавтоматиці 454 млн грн на ремонт тунелів червоної гілки, а у 2023 році – ще 515 млн грн за засекреченим контрактом, що має гриф “для службового користування”.

Прокуратура пише, що одним з елементів капітального ремонту, який зробили непублічним, була заміна кабелю на загальну суму більш ніж 100 млн грн.

“Генпідрядник, розуміючи, що інформація про умови договору також не стане публічною, вніс в акти виконаних робіт завідомо завищені ціни на поставлену кабельно-провідникову продукцію. […] Встановлено завищення вартості поставлених метрополітену кабелів на понад 60 млн гривень”, – повідомила прокуратура.

Директору компанії висунули підозру за ч. 5 ст. 191 КК України – заволодіння в особливо великих розмірах.