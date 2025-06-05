Олексій Гончаренко заявив, що вимагає від редакції Bihus.Info інформацію про її фінансування, аби звернутися до донорів і з’ясувати, чи узгоджували вони публікацію матеріалу, який стосується президента комітету ПАРЄ та члена Бюро ПАРЄ — тобто його самого.

“Бо мені здається, що ні. А як я чув, то журналістські стандарти такі: коли ми робимо розслідування, то питаємо коментар у сторони, про яку йдеться. Ну і лексику використовуємо відповідну. З того, що я знаю про європейську бюрократію, то вони будуть дуже здивовані, на що йдуть їхні гроші”, – написав Гончаренко.

Нагадаємо, 12 травня 2025 року журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування під назвою “Що не так з Гончаренком: гроші від мільярдера-втікача, перевзування і підготовка до виборів”. У матеріалі журналістка Світлана Стеценко розповідає про голосування Гончаренка проти продовження воєнного стану, фінансування мережі “Гончаренко-центрів” і його політичні амбіції.