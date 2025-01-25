Про це пише PAP.
“Якщо ми припинимо підтримувати Україну завтра, то післязавтра буде кінець України, кінець суверенної, вільної держави в центрі Європи”, — застеріг очільник Бундесверу.
Пісторіус також відповів на заклики деяких посадовців припинити підтримку України, мовляв “це не війна Німеччини”.
“Це правда, це не наша війна, але вона може стати нашою”, — зазначив Пісторіус.
За його словами, той, хто дослухається до російського лідера Володимира Путіна, може дійти лише до одного висновку: “Путін готується. Ми не знаємо, чи нападе він і коли, але він готується”.
У цьому контексті очільник оборонного відомства Німеччини звернув увагу на значне збільшення виробництва озброєнь в Росії, в тому числі щодо кількості танків.
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