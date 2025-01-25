Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг від припинення допомоги Україні, яка бореться з російською агресією. Він наголосив на тому, що Україна повинна мати можливість діяти з позиції сили, оскільки рано чи піздно настане час проводення мирних переговорів з Росією.

Про це пише PAP.

“Якщо ми припинимо підтримувати Україну завтра, то післязавтра буде кінець України, кінець суверенної, вільної держави в центрі Європи”, — застеріг очільник Бундесверу.

Пісторіус також відповів на заклики деяких посадовців припинити підтримку України, мовляв “це не війна Німеччини”.

“Це правда, це не наша війна, але вона може стати нашою”, — зазначив Пісторіус.

За його словами, той, хто дослухається до російського лідера Володимира Путіна, може дійти лише до одного висновку: “Путін готується. Ми не знаємо, чи нападе він і коли, але він готується”.

У цьому контексті очільник оборонного відомства Німеччини звернув увагу на значне збільшення виробництва озброєнь в Росії, в тому числі щодо кількості танків.