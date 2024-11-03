Південна Корея заявляє про можливу готовність посилити підтримку України на тлі інформації від української розвідки про розміщення північнокорейських сил поблизу російського кордону з Україною.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У п’ятницю, 1 листопада, міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Те Юл заявив, що “розглядаються всі можливі сценарії” у відповідь на запит щодо можливої відправки зброї в Україну на тлі розгортання військ КНДР в Росії.

За його словами, Південна Корея буде слідкувати за залученням північнокорейських військ до Росії та за “вигодами”, які КНДР отримує від РФ, щоб визначити подальший курс дій.

У суботу, 2 листопада, українська розвідка повідомила, що за останній тиждень (приблизно з 26 жовтня) російські війська перекинули 7000 додаткових північнокорейських військовослужбовців у невизначені райони поблизу кордону з Україною.

У ГУР зазначили, що російські війська озброїли північнокорейських військових мінометами калібру 60 мм, автоматами АК-12, кулеметами, снайперськими гвинтівками, ПТРК “Фєнікс” та РПГ-7. Деякі підрозділи північнокорейських сил оснастили приладами нічного бачення, тепловізорами та іншим оптичним обладнанням.