Південна Корея готова відправити військових та розвідників до України у відповідь на повідомлення про направлення Північною Кореєю своїх військ для допомоги Росії у війні.

Про це пише Newsweek.

Зазначається, що уряд і військові Південної Кореї “розглядають план відправки відповідної кількості персоналу, включаючи офіцерів розвідки, що спеціалізуються на Північній Кореї, та експертів з тактики противника”, до України.

Повідомляється, що південнокорейський персонал в Україні допитуватиме або надаватиме послуги перекладу, якщо північнокорейські солдати будуть захоплені українськими силами. Вони також забезпечать Київ інформацією про військову тактику, доктрину та операції КНДР.

Видання нагадує, що Міністерство оборони Південної Кореї на пресбрифінгу в понеділок оголосило, що “відкрито” перегляне заходи щодо можливих поставок летальної зброї в Україну. Сеул вже надавав Києву гуманітарну допомогу під час російсько-української війни.

Крім того, розвідка Південної Кореї в п’ятницю повідомила, що Північна Корея вирішила направити 12 тисяч військовослужбовців спецназу для підтримки Росії, з яких 1500 вже перебувають на російському Далекому Сході.