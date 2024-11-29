Україна отримала першу фінансову допомогу від Республіки Корея у розмірі 100 мільйонів доларів. Ця підтримка буде спрямована на забезпечення соціальних потреб українського суспільства.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Це перша бюджетна допомога від наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери”, – зазначив Шмигаль.

У межах співпраці між двома країнами цього року підписано угоду, яка дозволяє Україні залучити до 2,1 мільярда доларів для підтримки ключових секторів економіки під час війни.

Він також висловив вдячність Південній Кореї за значний внесок у підтримку в умовах повномасштабної збройної агресії Росії.