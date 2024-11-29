Про це повідомляє прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
“Це перша бюджетна допомога від наших корейських партнерів, яка буде спрямована на підтримку соціальної сфери”, – зазначив Шмигаль.
У межах співпраці між двома країнами цього року підписано угоду, яка дозволяє Україні залучити до 2,1 мільярда доларів для підтримки ключових секторів економіки під час війни.
Він також висловив вдячність Південній Кореї за значний внесок у підтримку в умовах повномасштабної збройної агресії Росії.
- Південна Корея відмовилася продати озброєння Україні, — ЗМІ
- Серед північнокорейських військових, які воюють на боці РФ, вже є втрати, — Зеленський
- ЗМІ: Південна Корея може направити військових спостерігачів в Україну через загрозу співпраці КНДР з РФ