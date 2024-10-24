Про це заявив представник офісу південнокорейського президента Юн Сук Йоля, пише “Голос Америки”.
Він зазначив, що країна може розглянути постачання озброєнь для оборонних цілей у разі подальшої ескалації співпраці між Москвою та Пхеньяном.
Раніше Південна Корея надавала Україні лише нелетальну допомогу, включаючи обладнання для розмінування. Проте Київ і західні партнери закликали Сеул розширити військову підтримку.
Ця заява прозвучала на фоні засідання Ради безпеки ООН, де обговорювали ймовірне залучення північнокорейських військових до війни в Україні. Заступник посла США в ООН Роберт Вуд підкреслив, що такий розвиток подій є небезпечним.
“У своїй неспроможності повалити демократично обраний уряд України Росія прагне розширити конфлікт”, — заявив Роберт Вуд.
Вуд також знову схарактеризував ймовірне залучення військових КНДР як ознаку “відчаю з боку Кремля” й запевнив, що без допомоги союзників Росія не буде спроможна продовжувати агресію проти України.
Сергій Кислиця, посол України в ООН, попередив, що північнокорейські війська можуть бути готові до бойових дій вже до 1 листопада.
Його колега з Південної Кореї попередив, що Росія може ділитися з КНДР ядерними технологіями в обмін на використання військ Пхеньяна у своїй війні проти України.
Представник КНДР в ООН заперечив ці заяви, назвавши їх “безпідставними чутками”. Однак представники Великої Британії в ООН зазначили, що участь північнокорейських військових у конфлікті в Україні є “цілком ймовірною”.
“Схоже, що важче Путіну стає вербувати росіян як гарматне м’ясо, то більше він готовий покладатися на КНДР у своїй незаконній війні”, — додала представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.
Рада національної безпеки Південної Кореї висловила стурбованість щодо можливого залучення північнокорейських військ та закликала до їхнього негайного виведення.
“Наш уряд закликав до негайного виведення північнокорейських військ, і якщо нинішня військова змова між Північною Кореєю та Росією продовжиться, ми не будемо сидіти без діла і дамо сувору відповідь разом з міжнародною спільнотою”, — заявили у Раді національної безпеки Південної Кореї.
Офіс південнокорейського президента також підтвердив намір представників розвідки відвідати штаб-квартиру НАТО найближчими днями.
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