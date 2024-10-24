Південна Корея розглядає можливість прямого постачання зброї в Україну у відповідь на посилення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю.

Про це заявив представник офісу південнокорейського президента Юн Сук Йоля, пише “Голос Америки”.

Він зазначив, що країна може розглянути постачання озброєнь для оборонних цілей у разі подальшої ескалації співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Раніше Південна Корея надавала Україні лише нелетальну допомогу, включаючи обладнання для розмінування. Проте Київ і західні партнери закликали Сеул розширити військову підтримку.

Ця заява прозвучала на фоні засідання Ради безпеки ООН, де обговорювали ймовірне залучення північнокорейських військових до війни в Україні. Заступник посла США в ООН Роберт Вуд підкреслив, що такий розвиток подій є небезпечним.

“У своїй неспроможності повалити демократично обраний уряд України Росія прагне розширити конфлікт”, — заявив Роберт Вуд.

Вуд також знову схарактеризував ймовірне залучення військових КНДР як ознаку “відчаю з боку Кремля” й запевнив, що без допомоги союзників Росія не буде спроможна продовжувати агресію проти України.

Сергій Кислиця, посол України в ООН, попередив, що північнокорейські війська можуть бути готові до бойових дій вже до 1 листопада.

Його колега з Південної Кореї попередив, що Росія може ділитися з КНДР ядерними технологіями в обмін на використання військ Пхеньяна у своїй війні проти України.

Представник КНДР в ООН заперечив ці заяви, назвавши їх “безпідставними чутками”. Однак представники Великої Британії в ООН зазначили, що участь північнокорейських військових у конфлікті в Україні є “цілком ймовірною”.

“Схоже, що важче Путіну стає вербувати росіян як гарматне м’ясо, то більше він готовий покладатися на КНДР у своїй незаконній війні”, — додала представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.

Рада національної безпеки Південної Кореї висловила стурбованість щодо можливого залучення північнокорейських військ та закликала до їхнього негайного виведення.

“Наш уряд закликав до негайного виведення північнокорейських військ, і якщо нинішня військова змова між Північною Кореєю та Росією продовжиться, ми не будемо сидіти без діла і дамо сувору відповідь разом з міжнародною спільнотою”, — заявили у Раді національної безпеки Південної Кореї.

Офіс південнокорейського президента також підтвердив намір представників розвідки відвідати штаб-квартиру НАТО найближчими днями.