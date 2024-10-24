Про це заявив представник офісу південнокорейського президента Юн Сук Йоля, пише “Голос Америки”.

Він зазначив, що країна може розглянути постачання озброєнь для оборонних цілей у разі подальшої ескалації співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Раніше Південна Корея надавала Україні лише нелетальну допомогу, включаючи обладнання для розмінування. Проте Київ і західні партнери закликали Сеул розширити військову підтримку.

Ця заява прозвучала на фоні засідання Ради безпеки ООН, де обговорювали ймовірне залучення північнокорейських військових до війни в Україні. Заступник посла США в ООН Роберт Вуд підкреслив, що такий розвиток подій є небезпечним.

“У своїй неспроможності повалити демократично обраний уряд України Росія прагне розширити конфлікт”, заявив Роберт Вуд.

Вуд також знову схарактеризував ймовірне залучення військових КНДР як ознаку “відчаю з боку Кремля” й запевнив, що без допомоги союзників Росія не буде спроможна продовжувати агресію проти України.

Сергій Кислиця, посол України в ООН, попередив, що північнокорейські війська можуть бути готові до бойових дій вже до 1 листопада.

Його колега з Південної Кореї попередив, що Росія може ділитися з КНДР ядерними технологіями в обмін на використання військ Пхеньяна у своїй війні проти України.

Представник КНДР в ООН заперечив ці заяви, назвавши їх “безпідставними чутками”. Однак представники Великої Британії в ООН зазначили, що участь північнокорейських військових у конфлікті в Україні є “цілком ймовірною”.

“Схоже, що важче Путіну стає вербувати росіян як гарматне м’ясо, то більше він готовий покладатися на КНДР у своїй незаконній війні”, додала представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд.

Рада національної безпеки Південної Кореї висловила стурбованість щодо можливого залучення північнокорейських військ та закликала до їхнього негайного виведення.

“Наш уряд закликав до негайного виведення північнокорейських військ, і якщо нинішня військова змова між Північною Кореєю та Росією продовжиться, ми не будемо сидіти без діла і дамо сувору відповідь разом з міжнародною спільнотою”, заявили у Раді національної безпеки Південної Кореї.

Офіс південнокорейського президента також підтвердив намір представників розвідки відвідати штаб-квартиру НАТО найближчими днями.