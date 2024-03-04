Південнокорейські та американські військові розпочали весняні навчання, у яких залучено вдвічі більше військ, ніж минулого року. Союзники прагнуть краще протистояти наростальним ядерним і ракетним загрозам Північної Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

Навчання Freedom Shield, призначені на 4-14 березня, проводяться на тлі розвитку Пхеньяном свого ядерного потенціалу за допомогою випробувань ракет та іншої зброї. Це також буде перше відтоді, як КНДР скасувала міжкорейську військову угоду 2018 року в листопаді.

Міністерство оборони Сеула повідомило в понеділок, що військово-повітряні сили союзників також розпочали свої щорічні п’ятиденні навчання Ssangmae на батальйонному рівні.

Як повідомив Об’єднаний комітет начальників штабів (ОКШ) Південної Кореї, у навчаннях буде задіяно вдвічі більше військовослужбовців по обидва боки, порівняно з минулим роком, у 48 раундах комбінованої польової підготовки, включаючи повітряні удари.

Навчання в першу чергу спрямовані на нейтралізацію ядерних загроз Північній Кореї, у тому числі шляхом “виявлення та завдання ударів” по крилатих ракетах, які, як зазначив Пхеньян, можуть нести ядерні боєголовки, сказав представник JCS полковник Лі Сон Чжун. Сценарій ядерної атаки буде включено в літні навчання, додав він.

Пхеньян негативно відреагував на навчання союзників, назвавши їх “репетицією ядерної війни”.

Сеул і Вашингтон стверджують, що навчання є оборонними та відповіддю на загрози Північної Кореї.