Про це повідомляє південнокорейський телеканал SBS.
Повідомляється, що делегація просила купити у Південної Кореї озброєння, а не отримати його безкоштовно. Мова йшла про зенітні ракетні комплекси Cheongung та інші засоби протиповітряної оборони, включаючи радіолокаційні системи і артилерійські снаряди.
Згідно з повідомленнями, уряд Південної Кореї пояснив, що експорт зброї в Україну є складним через можливе порушення законів про зовнішню торгівлю, які обмежують постачання до зон бойових дій.
Також уряд Південної Кореї зазначив, що через високий попит і експортні зобов’язання поставки систем Cheongung до 2030 року неможливі.
- Умєров у Сеулі обговорив участь КНДР у війні Росії проти України
- У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення міністра оборони Умєрова
- Вилучення з фронту 120 мм мін: деталі розслідування та що з ними не так