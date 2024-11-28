Українська делегація на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим під час візиту до Південної Кореї звернулася з проханням про продаж озброєння, однак уряд країни відмовився.

Про це повідомляє південнокорейський телеканал SBS.

Повідомляється, що делегація просила купити у Південної Кореї озброєння, а не отримати його безкоштовно. Мова йшла про зенітні ракетні комплекси Cheongung та інші засоби протиповітряної оборони, включаючи радіолокаційні системи і артилерійські снаряди.

Згідно з повідомленнями, уряд Південної Кореї пояснив, що експорт зброї в Україну є складним через можливе порушення законів про зовнішню торгівлю, які обмежують постачання до зон бойових дій.

Також уряд Південної Кореї зазначив, що через високий попит і експортні зобов’язання поставки систем Cheongung до 2030 року неможливі.