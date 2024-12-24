Про це пише Reuters.
Робот, виготовлений із алюмінію та титану, важить 50 кг і оснащений 12 електромоторами, які імітують рухи людських суглобів. Камери та сенсори допомагають пристрою аналізувати оточення, підтримувати баланс і передбачати рухи користувача.
Як зазначають розробники, їхньою метою є створення робота, який стане невід’ємною частиною повсякденного життя людей з обмеженими можливостями.
Кім Син-хван, один із членів команди-розробників KAIST, який сам є людиною із паралічем, продемонстрував прототип робота. Завдяки роботу він зміг ходити зі швидкістю 3,2 км/год, підніматися сходами та робити бічні кроки, щоб сісти на лавку.
“Цей робот може підійти до мене, де б я не був, навіть якщо я сиджу в інвалідному візку, і допомогти мені піднятися на ноги. Це одна з його найунікальніших функцій”, — сказав Кім.
За словами іншого члена команди, Пак Чон-су, натхненням для створення екзоскелета став фільм “Залізна людина”.
У 2024 році Кім Син-хван здобув золоту медаль у категорії екзоскелетів на змаганнях Cybathlon, де учасники демонструють роботизовані пристрої для людей з обмеженими можливостями.
“Я хотів показати своєму синові, що колись теж міг ходити. Тепер ми разом можемо ділитися новими враженнями”, — поділився Кім.
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