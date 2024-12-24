Дослідники з Південної Кореї розробили легкий носимий робот WalkON Suit F1, який може самостійно підходити до людей із паралічем нижньої частини тіла та кріпитися до них. Таким чином, люди із паралічем можуть ходити, долати перешкоди та підійматися сходами.

Про це пише Reuters.

Робот, виготовлений із алюмінію та титану, важить 50 кг і оснащений 12 електромоторами, які імітують рухи людських суглобів. Камери та сенсори допомагають пристрою аналізувати оточення, підтримувати баланс і передбачати рухи користувача.

Як зазначають розробники, їхньою метою є створення робота, який стане невід’ємною частиною повсякденного життя людей з обмеженими можливостями.

Кім Син-хван, один із членів команди-розробників KAIST, який сам є людиною із паралічем, продемонстрував прототип робота. Завдяки роботу він зміг ходити зі швидкістю 3,2 км/год, підніматися сходами та робити бічні кроки, щоб сісти на лавку.

“Цей робот може підійти до мене, де б я не був, навіть якщо я сиджу в інвалідному візку, і допомогти мені піднятися на ноги. Це одна з його найунікальніших функцій”, — сказав Кім.

За словами іншого члена команди, Пак Чон-су, натхненням для створення екзоскелета став фільм “Залізна людина”.

У 2024 році Кім Син-хван здобув золоту медаль у категорії екзоскелетів на змаганнях Cybathlon, де учасники демонструють роботизовані пристрої для людей з обмеженими можливостями.