Протягом найближчих двох місяців Північна Корея направить нові підрозділи до Росії, щоб підтримати її збройні сили у війні проти України.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на військового високопосадовця США.

За словами джерела, північнокорейські війська діють у Курській області Росії як окрема бойова сила, відрізняючись мовою, підготовкою та військовою культурою.

Переважно це підрозділи спеціального призначення, підготовлені для завдання точкових ударів. Однак Росія використовує їх здебільшого як піхоту.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше повідомив, що половину всіх північнокорейських солдатів, які діяли в Курській області, вже було знищено або поранено.

Північнокорейські солдати діють за суворими правилами: вони не відступають навіть за великих втрат, а у разі поранення підривають себе гранатою, щоб не потрапити в полон. Під час атак дронів вони використовують одного солдата як приманку, щоб решта могла знищити БпЛА.

Спільні операції між північнокорейськими та російськими військовими викликають серйозні труднощі через мовний бар’єр і різницю в підходах. Через це вже траплялися збройні сутички між цими військами. Для вирішення цієї проблеми Росія додає до груп перекладачів, однак це не завжди підвищує ефективність.

За даними української розвідки, разом із північнокорейськими солдатами до Росії прибули щонайменше три генерали та близько 500 офіцерів.

Генерали сидять у російському командному штабі і визначають цілі, сказали NYT джерела в Пентагоні. За словами одного зі співрозмовників газети, північнокорейські командири керують військами на полі бою, щоб ті не спілкувалися з російськими військовими, аби уникнути непорозумінь.