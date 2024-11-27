Про це заявив заступник постпреда США Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН.
За його словами, Пхеньян уже поставив Росії понад 100 ракет, а також понад 18 000 контейнерів із боєприпасами та обладнанням.
“КНДР готується передати ще більшу кількість балістичних ракет. Крім того, ми маємо інформацію, що на війні починають використовувати більшу кількість 170-міліметрових самохідних артилерійських установок далекого радіусу дії північнокорейського виробництва”, – повідомив Вуд.
Він додав, що Росія в обмін на військові постачання передала КНДР засоби ППО, а також паливо та обладнання подвійного призначення.
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