Про це заявив заступник постпреда США Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН.

За його словами, Пхеньян уже поставив Росії понад 100 ракет, а також понад 18 000 контейнерів із боєприпасами та обладнанням.

“КНДР готується передати ще більшу кількість балістичних ракет. Крім того, ми маємо інформацію, що на війні починають використовувати більшу кількість 170-міліметрових самохідних артилерійських установок далекого радіусу дії північнокорейського виробництва”, – повідомив Вуд.

Він додав, що Росія в обмін на військові постачання передала КНДР засоби ППО, а також паливо та обладнання подвійного призначення.