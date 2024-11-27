Північна Корея планує поставити Росії ще більше балістичних ракет для атак на Україну.

Про це заявив заступник постпреда США Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН.

За його словами, Пхеньян уже поставив Росії понад 100 ракет, а також понад 18 000 контейнерів із боєприпасами та обладнанням.

“КНДР готується передати ще більшу кількість балістичних ракет. Крім того, ми маємо інформацію, що на війні починають використовувати більшу кількість 170-міліметрових самохідних артилерійських установок далекого радіусу дії північнокорейського виробництва”, – повідомив Вуд.

Він додав, що Росія в обмін на військові постачання передала КНДР засоби ППО, а також паливо та обладнання подвійного призначення.