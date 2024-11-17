Про це повідомляє Bloomberg.
Агентство зауважило, що раніше цього місяця подібну оцінку зробив посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко.
В інтерв’ю “Голосу Америки” Пономаренко сказав, що Київ очікує, що до 15 000 північнокорейських військовослужбовців, дислокованих для бойових дій у Курській області Росії й, можливо, в окупованих районах на сході України змінюватимуться кожні кілька місяців.
Зауважимо, що окрім людей Північна Корея поставила до Росії ракетні та артилерійські системи великої дальності. Деякі з яких вже були перекинуті до Курської області.
Також The Korea Herald, повідомила, що солдати КНДР, ймовірно, отримуватимуть по 2 тисячі доларів на місяць. Це в той час, коли самі російські військові скаржаться на Путіна через низькі виплати на війні.
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