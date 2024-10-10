Про це повідомляє The Guardian.
Як пише видання, північнокорейські військові інженери, ймовірно, допомагають Росії наносити удари по Україні балістичними ракетами. А північнокорейці, які діяли на окупованих територіях України, вже загинули.
Зокрема, одне з джерел The Guardian завило, що десятки північнокорейців перебувають за російською лінією фронту в командах, які “підтримують пускові установки для ракет КN-23”.
Вперше про присутність північнокорейців в Україні заговорили минулого тижня. Тоді, у Південній Кореї заявили, що КНДР може відправити своїх військових до України на підтримку Російській Федерації. А незадовго до цього ЗМІ повідомляли про те, що біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких — шість офіцерів з Північної Кореї.
Як зауважили в The Guardian, іноземці і раніше воювали в Україні як найманці на боці Росії, але якщо північнокорейці перебувають на території України, то це буде перший випадок, коли іноземний уряд відправив війська у військовій формі на підтримку війни Москви.
“Приєднання до війни проти України дає Північній Кореї можливість випробувати зброю, отримати бойовий досвід для своїх військ і зміцнити свої позиції в якості потужного міжнародного союзника”, — пише The Guardian.
- Міноборони Південної Кореї: КНДР може відправити своїх солдатів для участі у війні проти України
- Росія отримує половину своїх снарядів від Північної Кореї, — ЗМІ
- КНДР звинуватила США в ескалації війни між Росією та Україною