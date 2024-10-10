Північна Корея, ймовірно, розмістила свої війська в Україні разом із російськими. Військові з Північної Кореї можуть надавати допомогу в запуску ракет KN-23.

Про це повідомляє The Guardian.

Як пише видання, північнокорейські військові інженери, ймовірно, допомагають Росії наносити удари по Україні балістичними ракетами. А північнокорейці, які діяли на окупованих територіях України, вже загинули.

Зокрема, одне з джерел The Guardian завило, що десятки північнокорейців перебувають за російською лінією фронту в командах, які “підтримують пускові установки для ракет КN-23”.

Вперше про присутність північнокорейців в Україні заговорили минулого тижня. Тоді, у Південній Кореї заявили, що КНДР може відправити своїх військових до України на підтримку Російській Федерації. А незадовго до цього ЗМІ повідомляли про те, що біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військових, серед яких — шість офіцерів з Північної Кореї.

Як зауважили в The Guardian, іноземці і раніше воювали в Україні як найманці на боці Росії, але якщо північнокорейці перебувають на території України, то це буде перший випадок, коли іноземний уряд відправив війська у військовій формі на підтримку війни Москви.