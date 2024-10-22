Про це заявляє Newsweek, посилаючись на власні джерела.
За інформацією видання, прибуття північнокорейських льотчиків може бути пов’язане з можливим навчанням на нових літаках, які Росія планує передати КНДР.
“Це може бути перша участь північнокорейських льотчиків у бойових діях з часів війни у В’єтнамі”, – повідомили у виданні.
За інформацією американської розвідки, Північна Корея володіє значним повітряним арсеналом, до якого входить понад 900 бойових літаків. Серед цього парку є як старіші моделі, так і сучасні зразки.
Найбільш передові з них – це штурмовики Су-25, призначені для підтримки наземних операцій, та винищувачі МіГ-29, які відрізняються високою маневреністю та бойовими можливостями.
Така кількість техніки робить військово-повітряні сили КНДР важливим елементом її оборонного потенціалу, хоча більшість літаків застарілі у порівнянні з новітніми світовими стандартами.
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